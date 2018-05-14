الحكومة ترحب بموقف حزب المؤتمر السوداني من المشاركة في الإنتخابات

رحبت الحكومة بموقف حزب المؤتمر السوداني من المشاركة في الإنتخابات المقبلة، مؤكدة أن المطلوبات التي طرحها الحزب للمشاركة يمكن تحقيقها عبر المشاركة في الحوار حول الدستور وقانوني الأحزاب والإنتخابات.
وأوضح د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لـ(smc) أن الضوابط اللازمة والمؤدية لنزاهة وشفافية الإنتخابات ستتوفر عبر عمليات المراقبة وإدخال النظام الإلكتروني إضافة للإقتراع عبر الرقم الوطني، مؤكداً إن المرحلة المقبلة ستكون للتبادل السلمي للسلطة عبر المشاركة في الإنتخابات وليس التنظير البعيد عن الواقع على حد تعبيره.
وقال بلال: ” المؤتمر السوداني يمكن أن يغير من شكل الممارسة السياسية بالتحرك عبر الحوار، ونحن نرحب بذلك. وابان أنهم مع حرية الأحزاب في الحركة والتنظيم والتعبير والممارسة السياسية دون حجر.
smc.