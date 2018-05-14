فيديو: ندى القلعة في حفل بنيالا تشعل المسرح وتصيب الجميع بحالة هستيرية بما فيهم المسؤولين

أحيت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان الشهيرة بــ(ندى القلعة) حفلاً بمناسبة المعرض التجاري السابع بمدينة نيالا، حيث شاركت ندى في المعرض بتقديم العديد من الأغنيات التي ألهبت الجمهور.
ومن ضمن تلك الأغاني التي تغنت بها أغنية أنا كوشية وهي من مؤلفات الشاعر هيثم عباس، وتظهر ندى في هذا المقطع وهي تتغنى بالأغنية مما جعل المسرح يضج بالرقص والعرضة بما فيهم المسؤولين الذين أدخلتهم في حالة هستيرية.
والجدير بالذكر أن الفنانة ندى القلعة أبدت كامل شكرها من خلال صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لأهالي نيالا وذلك لرحابة الاستقبال الذي حظيت به خلال زيارتها هذه.
الخرطوم (كوش نيوز)
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ندى القلعة في حفل المعرض التجاري السابع بنيالا تشعل المسرح وتصيب الجميع بحالة هستيرية بما فيهم المسؤولين