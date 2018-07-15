قطع العاملون على قناة زول كافية بيوتيوب التي تم اغلاقها مؤخراً على عدم استسلامهم لهذا الإجراء .حيث أكدوا على سعيهم واستمرارهم في الرد على كل من يتطاول أو يسيئ للسودان من خلال إنشاء قنوات أخرى.
وأشار المتحدث باسم قناة زول كافيه إلى تبنيهم شعار أشار إليه الرئيس عمر البشير في أحد خطاباته الجماهيرية مؤكداً فيه بأن أي شخص يتجرأ بالإساءة للسودان سنفقأ عينه عندما قال (البمد ايدو على البلد دي بنقطعها ليه والبرفع عينو على البلد دي بنقدها ليه).
وفي السياق ذكر محمد عويضة صاحب الردود الشرسة على بعض الأفلام والفيديوهات العربية التي أثارت حفيظة السودانيين من خلال عرض دراما كوميدية أو تصريحات مستفزة – ذكر بأن الجهات التي سعت لاغلاق قناة (زول كافيه) أثبتوا لهم بأنهم كانوا مؤثرين في ردودهم ، موضحاً بأن كل السودانيين سيقومون بمهمة الدفاع عن وطنهم وليس القناة فقط .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: مؤسسو قناة (زول كافيه) المغلقة يهددون القنوات بخطاب البشير (بقطع الأيادي وفقأ العيون)
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/07/15 at 4:33 ص (UTC 3) رابط التعليق
أبشر يا زول. كلنا كافيه إنشاء الله…سنضرب بيد من حديد على كل المخنسين على وحه الأرض