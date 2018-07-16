سيارة نادرة لصدام حسين تعرض بأمريكا .. هذه قصتها

تناقلت وسائل إعلام عراقية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطعا مصورا يظهر سيارة نادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معروضة بمعرض للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المقطع الذي فإن السيارة من الفريدة من نوع بنتلي “Bentley” موديل 1958، عرضت في معرض “Concours d’Elegance” للسيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعرضت لأول مرة في فيلم “الملك غازي” في تسعينيات القرن الماضي، فأعجبت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولأن مالكها رفض بيعها ويلقب بـ”الجنابي”، تم مصادرة السيارة وبقيت في مرآب أحد القصور الرئاسية حتى الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وذكر المقطع أن الجيش الأمريكي صادر السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الهجمات على القصور الرئاسية، حيث اشتراها المواطن الأمريكي جين جورج، من مالكها العراقي بعدما قدم وثائق ملكيتها.
وقامت شركة “فنتج موتر ووكس” الأمريكية بإصلاحها وإعادة ترميمها بشكل كامل لتبدو كأنها كما صنعت في عام 1958، وأن السيارة النادرة التي تحمل لوحات بغداد/ العراق، هي واحدة من 31 سيارة فقط حول العالم.
عربي21