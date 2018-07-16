تركيا: نعتزم تشييد أكبر مطار في إفريقيا بالخرطوم

أعلن السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير اوغلو، استعداد المستثمرين الأتراك للاستثمار في جميع المجالات بالسودان خاصة في مجال الزراعة والتعدين والنفط والدفاع والثروة الحيوانية.
وقال في أوغلو في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، بمناسبة الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تركيا عام 2016، أن العلاقات بين البلدين أقوى وأعمق من الموقعة على الورق في كل المجالات، مؤكداً سعيهم لاستمرارها بنفس المستوى.
وأشار إلى تقديم بلاده 70 منحة في مجال التعليم في العام السابق وتضاعف عدد المنح هذا العام بنسبة 100% خاصة في مجال الماجستير والدكتوراه.
وكشف عن تأجيل زيارة وفد المستثمرين الأتراك برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي إلى الخرطوم، بسبب التعديلات الوزارية التي تجري في مجلس الوزراء التركي هذه الأيام.
وفيما يتعلق بموقف الاستثمارات التركية في السودان، قال إن تركيا ستعمل على تشييد أكبر مطار في إفريقيا بواسطة الشركة التركية (مطار الخرطوم الجديد)، مشيراً إلى أنهم في انتظار قرار من مجلس الوزراء.
وفي مجال الثروة الحيوانية أوضح أن هناك مسلخين لتصدير اللحوم على وشك انتهاء العمل فيهما بجانب العديد من الاستثمارات الزراعية في مجال الصادرات إضافة لوصول وفد تركي الأسبوع الماضي للخرطوم للشروع في إجراءات فتح فرع للبنك الزراعي التركي بالسودان.
وكانت وزارة المالية السودانية، وقعت مع شركة سوما التركية اتفاقية لتشييد مطار الخرطوم الجديد بنظام البوت، وتبلغ التكلفة الكلية لتشييد المطار ملياراً ومائة وخمسين مليون دولار، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى 800 مليون دولار.
صحيفة السوداني.