شهد النادي اللبناني بالعاصمة الأثيوبية ، أديس أبابا حفلاً غنائياً صاخباً أحيته الفنانة ” ندى القلعة ” بمشاركة الفاتنة الفنانة الاثيوبية “فكر” ، وتخلل الحفل كثير من الكلمات المترادفات للغة العربية والأمهرية ، وسط تناغم من الحضور . وقد تغنت “ندى” بالأغنية المشهورة (ما علينا وما علينا) التي يحبها عشاقها من الجمهور الأثيوبي مما أعطى نكهة للحفل . وقد وجد المقطع تداولاً من رواد التواصل الاجتماعي.
وكانت ندى القلعة قد أمضت الفترة الماضية عطلتها الصيفية بأديس أبابا بمعية أسرتها ، وقد أنجزت بعض الأعمال بحسب ما ذكرت للإعلام عقب عودتها الجمعة الماضية.
الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: الفنانة “ندى القلعة” والأثيوبية ” فكر” في هجيج وصخب لافت