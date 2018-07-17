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ثقافة وفنون

2018/07/17

2018/07/17


بالفيديو: الفنانة “ندى القلعة” والأثيوبية ” فكر” في هجيج وصخب لافت



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شهد النادي اللبناني بالعاصمة الأثيوبية ، أديس أبابا حفلاً غنائياً صاخباً أحيته الفنانة ” ندى القلعة ” بمشاركة الفاتنة الفنانة الاثيوبية “فكر” ، وتخلل الحفل كثير من الكلمات المترادفات للغة العربية والأمهرية ، وسط تناغم من الحضور . وقد تغنت “ندى” بالأغنية المشهورة (ما علينا وما علينا) التي يحبها عشاقها من الجمهور الأثيوبي مما أعطى نكهة للحفل . وقد وجد المقطع تداولاً من رواد التواصل الاجتماعي.

وكانت ندى القلعة قد أمضت الفترة الماضية عطلتها الصيفية بأديس أبابا بمعية أسرتها ، وقد أنجزت بعض الأعمال بحسب ما ذكرت للإعلام عقب عودتها الجمعة الماضية.

الخرطوم (كوش نيوز)

بالفيديو: الفنانة “ندى القلعة” والأثيوبية ” فكر” في هجيج وصخب لافت

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