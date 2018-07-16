بالفيديو: اللواء يونس محمود يصف نفسه بأنه (ضل فيل للإنقاذ) ويطالب بطعن الفيل الذي يمثله قائد الثورة

وصف اللواء يونس محمود صاحب الحديث الشهير ومقدم (الحديث السياسي) بالإذاعة القومية في بدايات ثورة الإنقاذ الوطني – وصف نفسه بأنه (ضل الفيل ) بالنسبة للإنقاذ . موضحاً بأن هناك أحد الصحفيين المعارضين للإنقاذ حمله كل أوزار ثورة الإنقاذ وذلك في عدد من المقالات كان يكتبها بعنوان (رسالة إلى يونس محمود) .
وأشار يونس محمود بأنه قال لهذا الصحفي بأن ثورة الإنقاذ لها قائد هو موجود – في إشارة إلى الرئيس عمر البشير – مطالباً إياه بأنه لابد من ذكره ولو من طرف خفي ، و أن من العدل أن لا يحمل كل ما حدث خلال الثورة ليونس محمود.
ومن جهة أخرى أثارت معلومة عن مصدر التوجيه بتقديم الحديث السياسي اليومي بالإذاعة السودانية – أثار دهشة المذيع الطاهر حسن التوم حيث كشف يونس محمود بأن من وجه بتقديم الحديث السياسي المشهور في بدايات الإنقاذ عبر الإذاعة هو رئيس قسم الأخبار في الوقت الذي كان يظن فيه الجميع ومنهم الإعلامي الطاهر حسن التوم – بأنه صادر من جهة رفيعة وشخصية كبيرة في مجلس قيادة الثورة وليس مجرد موظف بالإذاعة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
یاسر عولمة
2018/07/17 at 2:09 ص (UTC 3) رابط التعليق
ھذا الشخص کلب من کلاب امن المٶتمر الواطی علیة اللعنة انة جاسوس وعمیل للنظام