روسيا تصدت لـ25 مليون هجوم إلكتروني أثناء بطولة كأس العالم 2018

نجحت روسيا في تنظيم كأس العالم، وأشاد الجميع بما قدمته الدولة من ناحية التنظيم والخدمات اللوجستية والضيافة وأمن المنتخبات المشاركة والجماهير وما إلى ذلك.
فيما يخص الأمان وعودة على عنوان الخبر فقد نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا منعت نحو 25 مليون هجوم إلكتروني وأعمال إجرامية أخرى ضد بنيتها التحتية المعلوماتية المتعلقة بكأس العالم 2018.
الرئيس بوتين ذكر خلال حديثه مع الأجهزة الأمنية أن هذه الهجمات السيبرانية مرتبطة بشكل أو بآخر في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن هذا النجاح في التنظيم لم يكن ليحدث لولا التركيز والعمل التحضيري الضخم حيث عمل الجميع بأقصى طاقة لإنهاء البطولة دون أي مشكلات تذكر.
يذكر أن روسيا التي استضافت كأس العالم من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة و12 ملعبًا هي نفسها متهمة من قبل العديد من الدول الغربية أنها تشن الكثير من الهجمات الإلكترونية التخريبية.
بوابة فيتو