المؤتمر الشعبي: تحالفنا مع “الوطني” في الانتخابات وارد

كشف حزب المؤتمر الشعبي عن تضمين (30) تعديلاً لقانون الانتخابات وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني. وقال إبراهيم الكناني، مسؤول الانتخابات بالحزب، في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل، إن أي محاولة لتجاوز تلك التعديلات أو تجاهلها وإجازة القانون بوضعه الراهن هو بمثابة إعلان صريح لانهيار الحوار، واتهم الكناني الوطني بالسعي لإجراء انتخابات تضمن له الاستمرار في السلطة، لا انتخابات لانتقال سلس للحكم، ولم يستبعد الكناني حال خوضهم للانتخابات التحالف مع الوطني، وقال “لدينا قيم ومبادئ لو تم استدراكها فنحن منفتحون في تحالفاتنا حتى مع المؤتمر الوطني”، وأردف “وارد جداً أن نتحالف معه”.
الخرطوم – حسن محمد علي
صحيفة اليوم التالي