التحقيقات الجنائية توقف لاعب كرة وآخرين بتهمة سرقة أبواب

كشفت التحقيقات الجنائية تفاصيل تحرياتها مع بائعة شاي وآخرين بينهم لاعب كرة يواجهون اتهامات بسرقة (21) باباً من بناية تحت التشييد بمنطقة الدناقلة ببحري، وقال المتحري لدى مثوله بمحكمة بحري وسط الجنائيه برئاسة القاضي محمد صلاح أمس إن بلاغا دونه الشاكي بموجب المادتين (174181) من القانون الجنائي بسرقة (21) بابا خشبيا من داخل عمارة تحت التشييد فأخضعوا لتحقيقات بالتهم المنسوبة إليهم وتلا المتحري يومية التحري وأوضح خلالها أن المتهمين ضبطوا من قبل أفراد المباحث بعد ضبط الأبواب بحيازتهم، ووضعت معروضات في البلاغ، وقدمت مستندات اتهام من بينها سعر المعروضات في البلاغ، عليه حددت جلسة أخرى لمواصلة قضية الاتهام.
بحري – إبتسام خالد
صحيفة اليوم التالي