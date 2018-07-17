أطراف النزاع فى دولة جنوب السودان تتوصل لاتفاق بالخرطوم

أعلنت الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية. وسيتم التوقيع بعد غد الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018م في احتفال لائق بهذا الحدث الكبير برعاية ضامن الاتفاقية فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية يدعى لتشريفه رؤساء دول الإيقاد وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن أملها في أن يعود هذا الاتفاق بالأمن والسلام والاستقرار على جمهورية جنوب السودان الشقيقة
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :
تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية. وكانت الوساطة قد تقدمت يوم أمس الاثنين 16 يوليو 2018 بمسودة الاتفاق طالبةً من الأطراف الإعراب عن مواقفها إزاءها. وحيث أن الوساطة لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض المسودة فإنها قد أعلنت عصر الْيَوْمَ بموقع المفاوضات بسوبا وفِي حضور ممثلي كل الأطراف المفاوضة عن قبول الجميع بها.
وبما أن الوساطة قد تلقت من الأطراف بعض الملاحظات التحسينية فإنها سوف تضمن النص المتفق عليه ما هو مناسب من هذه الملاحظات وتسلم الأطراف مسودة الاتفاق النهائي يوم غد الأربعاء. هذا وقد تم تحديد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/7/19 موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 2018/7/26 في احتفال لائق بهذا الحدث الكبير برعاية ضامن الاتفاقية فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية يدعى لتشريفه رؤساء دول الإيقاد وممثلو عدد من الدول والمنظمات المهتمة.
الجدير بالذكر أنه بتوقيع هذه الاتفاقية تكون قد تمت تسوية كل المسائل العالقة في نزاع جنوب السودان التي كانت القمة الطارئة الثانية والثلاثون لمنظمة الإيقاد قد أحالتها للوساطة السودانية في 21 من يونيو الماضي.
وإذ يسر وزارة خارجية جمهورية السودان أن تعلن عن هذا التطور المهم في عملية تسوية هذا النزاع المتطاول الذي أزهق الأرواح وجر على مواطني جنوب السودان صنوفاً من المعاناة وفوت عليهم العديد من الفرص فإنها ترجو أن يعود هذا الاتفاق بالأمن والسلام والاستقرار على جمهورية جنوب السودان الشقيقة.
الخرطوم 17-7-2018 (سونا)