الشرطة السودانية تعد بالقبض على المغتصب في فيديو المنشية

أكّد مَصْدر رفيع في الشُّرْطة السًّودانية لموقع “سوداني نت” أنهم يُمْسكون بخيوط جريمة إغتصاب إمْرأة تداولتها مواقع التّواصل الإجْتماعي بعد أن رصدتها كاميرا مُراقبة إحدى المباني بمنْطقة المنشيّة ببري في أحد الشّوارِع الدّاخلية قليلة الحركة.
وقال المَصْدر أن جميع دوريّات الشُّرْطة تَعمل على الإمساك بالمُتّهمين في الفيديو بعد أن أمْسكت مباحِث الشُّرْطة بخيوط هامّة أدّت للتّعرُّف على الجّاني، والذي تعِد الشُّرْطة بالقبْض عليه في أسْرع وقْت.
وطمْأن المَصْدر الشّعْب السُّوداني على أن عين الشّرطة ساهِرة ويقِظة ولا تنام وأنّها قادرة كما عوّدتكم على الإمْساك بكُل مَنْ تُسوِّل له نَفْسه خرق القوانين أو تَرْويع المُواطنين وزعْزعة أمْنهم.
وكانت مواقع وتطْبيقات التّواصُل الإجْتماعي قد تناقلت فيديو يُظْهِر سائق درّاجة بُخاريّة يعْترِض طريق إمْرأة في شارع خالٍ مِنْ المارّة ويقوم باغْتصابها تحْت تَهْديد السّلاح الأبْيض، الشّيئ الذي رَصدته كاميرا مُراقبة كانت مُثبّة في أعلى البناية التي حدثت تَحْتها جريمة الإغْتِصاب.
سوداني نت