ميسي يتفوق على رونالدو في صراع “الأموال”

نشرت مجلة فوربس العالمية، قائمة تضم أكثر 100 شخصية على مستوى العالم جنيًا للأموال، تضمنت أسماء العديد من نجوم الكرة العالمية المعروفين على غرار ميسي ورونالدو وغيرهما.
وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في المرتبة الأولى لأكثر لاعبي كرة القدم ربحًا للأموال، حيث وفقًا لقائمة المشاهير، جنى اللاعب 111 مليون دولار متمثلة في راتبه وعقود الإعلانات الخاصة به، مقابل 108 ملايين دولار للاعب ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.
واحتل ميسي المرتبة الثامنة في القائمة التي تضم ممثلين ومطربين ومشاهير، والثانية على مستوى الرياضيين، بعد أن أنهى الموسم السابق كأفضل هداف للدوريات الأوروبية برصيد 45 هدفاً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، مدد اللاعب الأرجنتيني عقده مع الفريق الكتالوني ليستمر في صفوف الفريق حتى موسم 2020/ 2021، مقابل راتب سنوي ومميزات وصلت إلى 80 مليون يورو سنوياً، ليصبح بذلك أغلى لاعب في مجاله.
من جانبه، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل الموسم الماضي 44 هدفاً خلال 43 مباراة، ثاني أكثر لاعبي كرة القدم جنياً للأموال، والعاشر في ترتيب قائمة المشاهير، والثالث على مستوى الرياضيين، بمجموع 108 ملايين دولار.
واحتل نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، الترتيب الخامس بقائمة الرياضيين بـ 88.25 مليون دولار، حيث دخل هؤلاء اللاعبون الثلاثة فقط قائمة الرياضيين العشرة الأوائل، والتي تصدرها الملاكم الأميركي فلويد مايويذر، بمبلغ 285 مليون دولار.
العربي الجيدد