التحالف يصدر بيانا حول اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة 10:15 رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.
وأضاف المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.
اخبار 24