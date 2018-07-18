الشعبي يوجه أمناء الحزب بالولايات بالالتزام بتوجيهات “علي الحاج” في إنفاذ مشروع “الترابي” الجديد

وجه أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الشعبي “سليمان البصيلي” أمناء الحزب بالولايات، بالالتزام بعهد إنفاذ المنظومة الخالفة المتجددة عبر الأمين العام د.”علي الحاج”، وذلك بعد اتصالات مكثفة تلقتها قيادات من الشعبي وتيارات الإسلاميين للانضمام للمنظومة الخالفة وسط ضغوط بتذويب الحزب حسب مشروع “الترابي” السياسي الجديد قبل وفاته، وقال “البصيلي” في توجيه تنظيمي اطلعت عليه (المجهر): “بلغني أن هنالك رسالة وصلت بعضكم من الأخوين عمار السجاد وأسماء حسن الترابي لحثكم ودعوتكم للمنظومة الخالفة، أن الأدب التنظيمي الذي تربينا عليه يعصمنا من خرق لوائحنا ومواثيقنا التي تربينا عليها وكذلك الذوق السليم والعقل الرشيد”، وأضاف: “عليه أود فقط أن أذكركم بأن هذا العمل خارج عن أطرنا التنظيمية وسعينا لإيقافه بالنصح والإرشاد، إلا أن القائمين عليه لم يكترثوا لأمرنا، أرجو التزامكم بإمرة قيادتكم وعدم التعامل مع أي دعوة خارج الأطر التنظيمية، إن الذين يدعون للتبشير بالمنظومة الخالفة أساءوا التقدير وتجاوزوا القيادة، فأضروا بالمشروع ضرراً بالغاً ونصّبوا من أنفسهم أصحاب ملكية فكرية للمنظومة ورشحوا قيادة لها، وهذا دليل تمادي وعدم احترام بمشروعية القيادة الحالية التي ألزمها المؤتمر العام بإنفاذها”، وزاد: “لا أحسب أن هؤلاء أشد حرصاً من قيادة الشعبي التي من حقها تقديرات المواقيت ﺍلأﻧﺴﺐ والجهات الأفعل للاتصال بها ودعوتها بتأنٍ ورشد، أرجو الالتزام بعهدكم مع الحركة كما استأمنكم على سريتها الشيخ حسن الترابي، والمسؤول عن إنفاذها فقط هو الأمين العام الدكتور “علي الحاج” عبر قيادة الشعبي ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ من الولايات والمركز”.
وبعث رئيس تيار إسناد الحوار “عمار السجاد” و”أسماء حسن الترابي” برسالة توضيحية جاء فيها: “من بين عدد كبير من قيادات المؤتمر الشعبي وقياداته الوسيطة، قمنا بالاتصال بالشيخ الدكتور عثمان عبد الوهاب لمباركة مبادرة استئناف التبشير بالمنظومة الخالفة، طلبت المبادرة من الشيخ الدكتور كتابة رسالة يتم توجيهها للإخوان المبشرين بها، وقد قام مشكوراً بتحديد موجهات لهذا الخطاب، فقمنا بتكليف أحد الإخوان بصياغته، وقامت المبادرة بعرض الخطاب عليه قبل النشر.
صحيفة المجهر.