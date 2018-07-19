اسباب النوم الكثير منها الوراثة والاكتئاب

إذا كنت تعانى من النوم الكثير وعدم الرغبة فى الاستيقاظ مبكراً للعمل أو تشعر أنك تتثاؤب باستمرار وترغب فى النوم، هناك أسباب طبية كثيرة وراء هذا الأمر منها: توقف التنفس أثناء النوم، وليس من السهل معرفة السبب الرئيسى وراء النعاس، فى هذاالتقرير نقدم لكم اسباب النوم الكثير، وفقاً لموقع “web md”.
ما هو فرط النوم أو النعاس المفرط
فرط النوم هو حالة مرضية تشير إلى النعاس المفرط خلال النهار أو النوم الزائد ليلاً، ويعانى الشخص من مشكلة البقاء مستيقظاً أثناء النهار، حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من فرط النوم أن يناموا فى أى وقت سواء أثناء العمل أو أثناء قيادة السيارة، وقد يكون لديهم مشاكل أخرى تتعلق بالنوم مثل: نقص الطاقة، صعوبة التفكير.
ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية فإن حوالى 40 % من الناس يعانون من أعراض فرط النوم من وقت لآخر.
وقد يكون لديك أيضاً فقدان الشهية، مشاكل فى التفكير أو الذاكرة، القلق، كما أن حوالى 20% من البالغين يعانون من النعاس الشديد بما يؤثر على أنشطة حياتهم اليومية.
اسباب النوم الكثير
هناك العديد من الأسباب المحتملة لفرط النوم وهى:
عدم الحصول على قسط كافى من النوم أو الحرمان من النوم وهو السبب الأكثر شيوعاً للنعاس المفرط.
تعاطى المخدرات أو الكحول.
زيادة الوزن.
بعض الأدوية تسبب كثرة النوم، مثل: المهدئات أو مضادات الهيستامين.
الاكتئاب والحزن الشديد.
الوراثة، فقد تعانى من كثرة النوم مثل أحد أقاربك.
إصابة فى الرأس أو مرض عصبى مثل: التصلب المتعدد أو مرض باركنسون.
اضطرابات النوم مثل: النعاس خلال النهار وتوقف التنفس أثناء النوم (انقطاع التنفس أثناء النوم) .
اسباب أخرى تؤدى إلى النوم الكثير
متلازمة تململ الساقين (RLS)
هو اضطراب يتميز بالرغبة فى تحريك الساقين بكثرة كل 20-30 ثانية طوال الليل وتسبب هذه المتلازمة الرغبة فى النوم لفترات طويلة.
توقف التنفس أثناء النوم
يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يتوقف دخول الهواء إلى مجرى التنفس لمدة لا تقل عن 10 ثوانى أثناء النوم، ويفشل الدماغ فى إرسال إشارات إلى العضلات التى تتحكم فى التنفس، ويصاحب هذا الأمر الشخير، وتوقف التنفس يؤدى إلى النعاس الشديد أثناء النهار.
مرض الخدار النومى
هو اضطراب فى النوم يسبب النعاس خلال النهار من خلال لحظات قصيرة من النوم “نوبات النوم” دون سابق إنذار لا يمكن السيطرة عليها والفقدان المفاجئ للسيطرة على العضلات وقد تحدث الهلوسة أثناء النوم، وكذلك النوم لفترات طويلة ليلاً.
اليوم السابع