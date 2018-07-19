مفوضية الاختيار تعتزم طرح (25) ألف وظيفة قريباً

كشفت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، عن إطلاق المشروع القومي السابع للتوظيف بتوفير 25 ألف وظيفة عبر نظام التقديم الإلكتروني في كافة الولايات، وتوقعت بدء إجراءات التقديم خلال شهر، وأشارت إلى مصادقة وزارة المالية على المشروع.
وأقر الأمين العام للمفوضية حسن محمد مختار، خلال مؤتمر صحفي أمس، بأن الوظائف المستهدفة تمثل نصف الحاجة للتوظيف التي تصل 50 ألف وظيفة، ولفت إلى أن الوظائف تشمل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، وأكد حوسبة كافة إجراءات الاختيار وأشار إلى عدم وجود أي مجال لأن يكون التوظيف عبر أي تصنيفات سياسية.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني