زيادة جديدة في السلع وتوقُّف بعض المصانع عن البيع للمستهلك

كشفت جولة (المصادر) بأسواق الخرطوم تطبيق زيادات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف أغلب المصانع عن البيع كالزيوت والألبان والصلصة، نافين معرفتهم بأسباب الزيادة.
وقال تاجر سلع استهلاكية – فضل حجب اسمه – لـ(السوداني)، إن هناك زيادة في أسعار السلع وتوقف أغلب المصانع عن البيع منها الشركة العربية للزيوت حيث قفز سعر جركانة الزيت الأبيض الكبيرة لـ(1000) جنيه، مبينا توقف كوفتي عن بيع الشاي والذي قفز سعر عبوة (450) غراماً منه إلى (110) جنيهات بدلاً عن (95) جنيهاً، موضحاً أن هناك زيادة في الألبان المستوردة حيث قفز الكيس عبوة كيلوغرامين ونصف إلى (630) جنيها أما كابو فقفز إلى (550) جنيها لعبوة كيلوغرامين وربع بدلاً عن (520) جنيهاً وأشار إلى زيادة أسعار الطحنية لـ(220) جنيها لعبوءة (3) كيلوغرامات بدلا عن (190) جنيهاً، وتوقَّع زيادة جديدة في أسعار السلع.
وأضاف التاجر إيهاب محمد أن السيولة أحد إشكاليات ركود السوق، مبررا الزيادة اليومية في الأسعار بزيادة التكلفة وزيادة الدولار وتراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، وأوضح أن هناك زيادة طفيفة في السكر المستورد إلى (1,100) جنيه بدلا عن (1050) جنيها لزنة (50) كيلوغراما، أما زنة (10) كيلوغرامات فبلغت (235) جنيهاً، فيما قفز دقيق سيقا البكت (10) كيلوغرامات من (186) جنيهاً إلى (200) جنيه والكيلوغرام (20) جنيهاً، وقفز سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً لأكثر من (1000) جنيه.
ولفت التاجر مصطفى الإمام إلى أن هناك ندرة وزيادة في سعر البسكويت نتيجة تأثره بزيادة الدقيق قفزت كرتونة رويال إلى (180) جنيهاً بدلا عن (130) جنيهاً فيما قفزت كرتونة صلصلة سعيد إلى (353) جنيهاً بدلا عن (295) جنيهاً وتحوي (12) علبة، ولفت إلى أن هناك حركة بيع طفيفة وأن المواطن لا يُجيد ثقافة الاستهلاك فعند الزيادة ينتعش السوق.
الخرطوم: عبير جعفر
صحيفة السوداني