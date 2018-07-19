الرئاسة تجتمع لترتيب توقيع الاتفاق بين فرقاء الجنوبيين

رأس وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص بلجنة الترتيب والإعداد لتوقيع الاتفاق بين الفرقاء الجنوبيين.
وبحثت اللجنة التحضير والإعداد النهائي للاحتفال المزمع إقامته في السادس والعشرين من الشهر الحالي بالساحة الخضراء وبحضور إقليمي ودولي كبيرين.
وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أبوبكر عوض حسنين في تصريحات له عقب الاجتماع أن كافة الترتيبات الإدارية والفنية وأعمال اللجان المتمثلة في لجنة الدعوات والبرامج المصاحبة والإعلام والمراسم والتظاهرة والحشد والتوثيق للاحتفال قد أكملت استعداداتها لعقد مراسم التوقيع والاحتفال في يومه المحدد.
سونا.