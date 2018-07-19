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سياسية

2018/07/19

2018/07/19


السودان: الأمن ينفي ضبط 120 مليون دولار بمنزل ضابط متقاعد


الجهاز -جهاز - الامن

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نفى مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، صحة ما ورد ببعض الصحف وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حول ضبط مبلغ 120 مليون دولار بمنزل ضابط أمن متقاعد تقوم السلطات بالتحقيق معه في إطار حملة محاربة الفساد.

وأوضح مدير الإعلام بالجهاز أنه تم تحريك إجراءات قانونية ضد الصحف التي نشرت الخبر، داعياً وسائل الإعلام لتحري صحة المعلومات التي يتم تناولها وعدم اللجوء إلى التهويل والتضخيم لأغراض الإثارة، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.

وأشار إلى استمرار جهاز الأمن في القيام بواجبه في ملاحقة الفساد والمفسدين التزاماً بالموجهات الصادرة من رئاسة الجمهورية في هذا الصدد.

شبكة الشروق

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2 التعليقات

      1. 1
        ابو لمي

        2018/07/19 at 7:24 م (UTC 3) رابط التعليق

        محمي من وشق .

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      2. 2
        سبع صنايع

        2018/07/19 at 7:59 م (UTC 3) رابط التعليق

        الخبر كان باين مشتول حتى يخفف من ركض الدولار لكن يظهر الميدان هزم حميدان

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