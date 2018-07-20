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عالمية

2018/07/20

2018/07/20


“الهجرة الدولية”: عدد المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصل إلى 9300



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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز بليبيا ارتفع أخيرا.

وقالت المنظمة إن العدد ارتفع من 5 آلاف مهاجر إلى 9300 خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسب بوابة الوسط الليبي.

وحسب المنظمة فزيادة أعداد المهاجرين الواصلين إلى ليبيا تتزامن مع انخفاض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 11400 مهاجر وصلوا إليها من ليبيا وهو رقم أقل بنسبة 80 % مقارنة مع الأعداد التى سجلت خلال نفس الفترة عام 2017.

وأكدت المنظمة أن “المهاجرين المحاصرين في ليبيا يقعون فريسة لتجّار البشر والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، التي قويت شوكتها مع التشديد الذي تفرضه أوروبا على الهجرة عبر البحر المتوسط”

سبوتنك

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