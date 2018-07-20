مجلس الوزراء يجيز قانوني مركز السودان للغات وتقرير آليات الضمان الاجتماعي

اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون مركز السودان القومي للغات لسنة ٢٠١٨ قدمته الأستاذة آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم والتي اوضحت أن إنشاء المركز كان في العام ١٩٧٥ ومن خلال الممارسة العملية برزت ضرورة اصدار هذا القانون الجديد والذي حدد أهداف المركز في تطوير وترقية مهارات اللفات علي مستوي السودان فضلا عن تدريب وتأهيل معلمي اللغات في المدارس الثانوية والمساهمة في اعداد العاملين في القطاعين العام والخاص علي برامج الترجمة.
كما أجاز المجلس تقرير اليات الضمان الإجتماعي لسنة ٢٠١٧ والذي قدمته الاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية. وفقا للتقرير فقد بلغت الأموال المصروفة علي برامج الحماية الاجتماعية ١٠.٨ مليار جنيه خلال العام الماضي تضمنت مستحقات المعاشيين والمساعدات التقدية والعينية للأسر الفقيرة والصرف علي الخدمات العلاجية للمشتركين في التأمين الصحي ومشروعات التمويل الأصغر. واشاد مجلس الوزراء بجهد اليات الضمان الاجتماعي وبوزارة الضمان والتنمية الإجتماعية علي حسن ادارتها للملف.
الخرطوم (كوش نيوز)