“رسوم ترامب” تخصم 6 مليارات يورو من الاقتصاد الألماني

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إيريك شفيتزر، الجمعة، إن الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات المستوردة ستخصم 6 مليارات يورو (6.99 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي لألمانيا.
ومن شأن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، البالغة 25 بالمئة، أن تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.
ونقلت “رويترز” عن شفيتزر أنه يأخذ تهديدات الرئيس الأميركي “بجدية كبيرة”، مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون “ضد القانون الدولي”.
وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.
سكاي نيوز