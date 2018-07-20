“إنستغرام” يطلق خاصية جديدة لتسهيل الدردشة بين مستخدميه

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، خاصية جديدة، تساعد على تسهيل الدردشة بين مستخدميه.
وأصبح في إمكان مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات الشهير الآن، معرفة ما إذا أصدقاؤه متواجدون على التطبيق (أونلاين) أم لا من أجل الدردشة معهم، وذلك من خلال وجود “نقطة خضراء” إلى جوار بروفايلاتهم، بحسب موقع “ذا فيرج” الأمريكي.
وسيظهر “مؤشر التواجد” في مناطق محدودة على “إنستغرام”، منها الجزء الخاص برسائل المستخدم المباشرة، وكذلك في قائمة المشاركات.
ولن تظهر “النقطة الخضراء” إلا للأصدقاء الذين يتتبعونك، أو للأشخاص الذين سبق وأن دردشت من خلال الرسائل المباشرة.
سبوتنك