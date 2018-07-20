إحالة ملف المتهمين بسرقة محل مجوهرات بـ”الرياض” للمحاكمة

أحالت نيابة الخرطوم شرق ملف شبكة إجرامية بتهمة سرقة مجوهرات من أضخم محل بالرياض، والاستيلاء على مصوغات قدرت قيمتها بـ(700) ألف جنيه سوداني والتعدي على صاحب المحل بالضرب، بهدف إيهامه بأن أحد المتهمين ضابط برتبة نقيب، وكان يرتدي الزي الرسمي ويرافقه ثلاثة آخرون وفتاتان، وقد تمكنت شرطة الولاية من فك طلاسم البلاغ بعد أن تم تشكيل فرق لجمع ورصد المعلومات يومياً وحتى الساعات الأولى من الصباح، وشمل البحث كافة الولايات، وتمكنت من القبض على المتهم الأول بالتنسيق مع الأقسام ذات الصلة وجهاز الأمن والمخابرات، وتم اقتحام الشقة التي كانوا موجودين بها بعد أن أبدوا مقاومة عنيفة، مما دفع السلطات لاستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حيث تمكنت من القبض على المتهم الأول وهو طالب جامعي كان يرتدي زياً برتبة نقيب، وباشرت الشرطة تحقيقاتها تحت إشراف مدير شرطة الولاية، وأحالت الملف للمحكمة للنظر فيه نهاية الشهر الجاري.
المجهر