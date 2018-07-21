تعاون سوداني بولندي في مجال الزراعة والآثار

ركزت المباحثات السودانية البولندية التي انطلقت بالخرطوم، يوم السبت، بين وزيري خارجية السودان وبولندا، على أهمية تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي والآثار، كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، أن الجانبين تباحثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الهجرة غير الشرعية وفض النزاعات. ونوه إلى أنهما أكدا على أهمية بحث آفاق التطور والتنمية بين البلدين، خاصة وأن لهما علاقة عريقة تمتد منذ أكثر من 50 عاماً، شملت عدة مجالات، لا سيما التعاون في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي الذي تمتاز به دولة بولندا، واهتمامها بشكل خاص بالجوانب المرتبطة بالآثار.
وقال: “سعدنا بهذه الزيارة التي تجيء كأول زيارة له لإفريقيا في إطار سياسة دولته الرامية للتوجه نحو إفريقيا لإيجاد مداخل لاقتصادياتها النامية، وتجيء زيارته للسودان كدولة محورية”.
من جانبه، أكد وزير خارجية بولندا، جاسيك تشابو توفيتش، عن عمق ومتانة علاقات بلاده مع السودان، والتي قال إنها امتدت لأكثر من 50 عاماً، مؤكدا أن الاتفاقات التي سيوقعها الجانبان ستؤسس لعلاقات التعاون المشترك بينهما، وقال: “لدينا الكثير مما سيستفيد منه السودان، خاصة في مجال التصنيع الزراعي وترميم الآثار، وإنه سيكون هناك تعاون مشترك في مجال الآثار والمتاحف”، منوهاً إلى أنه سيقوم بزيارة للمتحف القومي السوداني.
شبكة الشروق