خطوات سودانية مصرية لاحياء برلمان وادي النيل

إلتقى البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني يوم السبت بالقاهرة مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد البرلمانى العربي، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء بالاتحاد البرلمانى العربى، والتى عُقدت اليوم بمقر مجلس النواب المصرى برئاسة “عبد العال”.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلمانى حيث اتفقا على إعادة إحياء برلمان وادي النيل ، على أن يتم عقد لقاء لوفدي البرلمانين السوداني والمصري بالخرطوم لبحث الامر وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بالخرطوم برئاسة الرئيسين البشير والسيسي في اكتوبر المقبل .. وسيضم كل وفد رئيس البرلمان والامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة .
جدير بالذكر أن الجانب المصري سبق أن تقدم بمقترح حول أسس إعادة برلمان وادي النيل خلال الزيارة السابقة لرئيس المجلس الوطني إلى القاهرة ، ووعد سيادته في حينها بدراسة المقترح واخطار الجانب المصري بما يتم التوصل إليه ، وتمت احالة المقترح للجان المختصة بالمجلس الوطني والجهات ذات الصلة وتمت الموافقة عليه بعد المداولة و هو ماتم ابلاغ الجانب المصري به رسميا اليوم .
نشير إلى أن آخر اجتماع بشأن احياء برلمان وادي النيل تم في عام 2009 .