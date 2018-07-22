17.42 مليون دولار غرامات الإعلانات الزائفة على الإنترنت في الصين

لاحقت الصين 8104 إعلانات غير قانونية وزائفة على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من 2018، بزيادة 64.2% على أساس سنوي، حسبما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق.
وأظهرت بيانات رسمية أنه تم فرض غرامات يصل إجماليها إلى 116.7 مليون يوان (17.42 مليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بزيادة 17% على أساس سنوي.
كما عرضت المصلحة المذكورة مؤخرًا 30 حالة نمطية للإعلانات غير القانونية والزائفة على شبكة الإنترنت في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والعقارات والأغذية والتعليم.
وفي فبراير المنصرم، شنت المصلحة حملة لتنظيم الإعلان على الإنترنت وتحسين نظام السوق.
وتتضافر جهود السلطات المحلية لملاحقة شتى أنواع الإعلانات غير القانونية والزائفة على شبكة الإنترنت، حيث حققت إنجازات كبيرة، حسبما ذكرت المصلحة.
بوابة فيتو