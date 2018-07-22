ندرة دقيق الخبز تراوح مكانها ببحري والخرطوم

أكد بعض أصحاب المخابز ببحري والخرطوم لـ(السوداني) استمرار أزمة وشح الدقيق بسبب قطوعات الكهرباء وندرة الجازولين والتي أضعفت إنتاج المصانع.
ولفت صاحب مخبز ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أن سيقا تمد مخابزها فقط بالدقيق أما المخابز البلدية فتعتمد على “سين وويتا وأبو حمامة وروتانا”، نافياً وجود زيادة سواء كان على الدقيق أو الخبز، مشيراً إلى تراجع حصص الدقيق وسعر جوال الدقيق (550) جنيه.
وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم محمد فضل أن وضع الدقيق مستقر، نافياً وجود زيادة في الخبز وسعر الرغيفة جنيه واحد، وزاد أن جوال سين (550) جنيه أما ويتا (560) جنيه وأبوحمامة (550) جنيه موضحاً تراجع حصته إلى (5) بدلاً عن (10) جوالات، لافتاً إلى أن المخابز تعمل بالكمية الموجودة وتتوقف عن العمل عند نفادها لتعاود مرة أخرى متى ما توفر الدقيق.
صحيفة السوداني.