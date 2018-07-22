أدهش شاب سوداني السعوديين باتقانه الكبير للهجة القبائل البدوية في المملكة العربية السعودية حيث نال مقطع للفيديو له وهو يتحدث فيه بلهجة نجد – نال نسبة عالية من المشاهدة والمشاركة ما دفع قناة (mbc) لاجراء تقرير عنه في احدى برامجها .
الشاب السوداني الذي نال استحسان واعجاب السعوديين أشار التقرير الى انه مقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة 12 عاما وأنه تعلم اللهجة البدوية بواسطة كفيله الذي كان يعمل معه.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: سوداني يدهش السعوديين باتقانه لهجة قبائل نجد البدوية وال (mbc) تعرض مقاطعه الطريفة