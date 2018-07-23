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عناوين الصحف

2018/07/23

2018/07/23


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأثنين 23 يوليو 2018م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأثنين 23 يوليو 2018م

 

صحيفة الأخبار :

* الوطني: الرافضون لترشيح البشير بـ”الحزب” أصوات نشاز
* علي محمود: البرلمان في إجازة ولا يمكن إتخاذ قرار بشأن غلاء الأسعار
* تباين مواقف المعارضة حيال مواجهة الغلاء

 

صحيفة التيار :

* والي نهر النيل: سأحرض المعدنين بعدم البيع للمركزي
* في قضية زواج الطفلة .. المحكمة تأمر بفسخ العقد
* شرطة كسلا تحرر (5) أطفال من قبضة مهربي البشر

 

صحيفة آخر لحظة :

* محكمة الفساد تقضي بالسجن على رجل أعمال
* الأمن يكشف أسباب إرتفاع الدولار
* علماء السودان ترفض التحلل في قضايا الفساد

 

صحيفة الإنتباهة :

* أزمة مواصلات تضرب العاصمة
* سحب ملف مسؤول أمني سابق من النيابة وإحالته لمحكمة جهاز أمن الدولة
* هيئة علماء السودان: لا “تحلل” في قضايا الفسا

 

صحيفة المجهر :

* أزمة مواصلات حادة بالخرطوم والأرصادر تحذر المواطنين
* السودان يدعو رؤساء (إيقاد) لحفل توقيع السلام الجنوب (الخميس)

 

صحيفة اليوم التالي :

* بنك السودان المركزي يسترد ملكية بنك الثروة الحيوانية
* مطالبات بإنتخاب مباشر للولاة والمعتمدين وإلغاء الدوائر الجغرافية
* وفاة فاطمة عبدالمحمود أول أمرأة سودانية تتقلد منصباً وزارياً

 

صحيفة السوداني :

* “علماء السودان”: لا للتحلل والتسويات في قضايا الفساد
* محكمة الفساد تقضي بالسجن (3) سنوات لشاب في قضية “حصائل الصادر”
* فسخ عقد زواج طفلة عمرها (11) عاماً

 

صحيفة الوطن :

* “علماء السودان” ترفض التحلل والتسويات في قضايا الفساد
* تركيا تحتل مركز الشريك الأول في التبادل التجاري مع إسرائيل
* إجتماع مشترك لمجلسي وزراء السودان ومصر بالخرطوم

 

صحيفة الدار :

* القبض على محتال (بنك الثواب) و(الدار) ترصد مكالمة هاتفية لسوسن الخفجي تستدرج فيها المحتال
* اليوم أولى جلسات قضية مقتل أثنين من أبناء العسيلات
* (الدار) ترصد محكمة المتهمة بقتل الدبلوماسي النيجيري بالخرطوم
* القبض على متهم هارب بعد مأمورية للنيل الأبيض وبحوزته أدلة الإتهام
* وفاة الدكتورة فاطمة عبدالمحمود الوزيرة المايوية السابقة
* إكتمال الإستعدادات لتفويج الفوج الأول من الحجاج بحراً

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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