اتحاد الغاز يطالب الوكلاء بالبيع بأقل سعر تقديراً لظروف المواطنين

كشفت جولة (السوداني) في محال بيع الغاز عن تباين في الأسعار حيث يتراوح السعر مابين 140 إلى 300 جنيه في بعض المواقع فيما تراصت الأسطوانات الفارغة في عدد من المواقع انتظاراً لوصول الغاز وفقما رصدته عين (السوداني).
وقال صاحب محلات غازالصفوة ببحري المزاد محمد عبدالرحمن إن بعض محال التوزيع تعاني من ضعف حركة البيع خاصة أن عدد أسطواناتها (50) أسطوانة من جميع الشركات لذلك تقوم بزيادة سعرالأسطوانة لتغطي مصروفاتها وقال أن سعر الأسطوانة (200) جنيه مضيفاً أن كمية الغاز لا تغطي الاستهلاك. ونوه إلى أن هنالك ضعفاً في التعبئة مما يؤدى لتأخر عربات الترحيل وارتفاع تكلفته وقال إن فترة إغلاق المصفاة للصيانة منحت فرصة لضعاف النفوس لزيادة السعر لأكثر من (200) جنيه.
وأضاف هشام محمد أن شركتي سندس وأمان الأكثر وفرة ولكن هنالك شح في كمية الغاز والموجود مستورد، وقال إن لديه حوالي (300) أسطوانة فارغة تم تعبئة (38)أسطوانة فقط منها، منوهاً لندرة في الغاز منذ حوالي 10 أيام، وقال إن سعر أسطوانة أجب(12,5) كيلو قفزت إلى (180)جنيهاً بدلاًعن(170)جنيهاً وعبوة(15,5)كيلو (300 ــ 350) جنيهاً تتفاوت على حسب الترحيل والمسافة بينما يبلغ سعر الأسطوانة بالمستودع (131)جنيهاً.
وقال مدير مبيعات التجزئة بشركة النيل الفاتح إبراهيم إن الغاز متوفر في كافة مواقع ومراكز الخدمة بالخرطوم وبالسعر المحدد 140 جنيهاً.
وأشار عامل بمركز توزيع غاز فضل حجب اسمه لوجود شح في الغاز ببعض المناطق لافتاً لأهمية توفير مخزون كاف من الغاز قبل إغلاق المصفاة للصيانة السنوية، أو الاستفادة من الغاز المحروق في الهواء بدلاًعن الاستيراد وهدر الأموال. وزاد أن أسعارالغاز تتباين بحسب فترة استغراق الترحيل بالمستودع وازدحام التراحيل، وقال قرب المراكز والوكلاء بالمستودع ينعكس على سعر الأسطوانة والذي يتراوح حالياً بين(200-250 )جنيهاً.
وأكد وكيل شركة النيل بمنطقة الشجرة التاي عيسى توفر الغاز بمستودعات الشجرة والجيلي. ولفت إلى أن الأسطوانة يفترض أن تصل للمواطن بسعر 140 جنيهاً فى محطات الخدمة وتابع أن زيادة السعر في الأحياء نتيجة لتكلفة الترحيل والعمولات.
وأشار وكيل خدمات للغاز في أم درمان فضل حجب اسمه لـ (السوداني) إلى أن بعد المسافة للمستودعات وارتفاع تكلفة الترحيل أديا لارتفاع سعر الأسطوانه في السوق الأسود إى 300 جنيه خاصة فى منطقة سوق ليبيا بأم درمان .
وأكد رئيس شعبة وكلاء الغاز الصادق الطيب في حديثه لـ(السوداني) وفرة الغاز نسبياً عدا شركتي إيران وأبرسي مشيراً إلى أن الشركات العاملة في توزيع الغاز تصل لـ 13 شركة. وأضاف أن أي مجمع غاز يتعامل مع حوالي 10 من شركات التوزيع وأردف حالياً الوكلاء يطرحون سعراً أقل للمنافسة بأقل من 180 جنيهاً. وقال : فى حال شحن العربات للغاز ووصوله سريعاً لمواقع الخدمة يباع بحوالي 160 جنيهاً للأسطوانة داعياً الشركات للعمل بالطاقة القصوى في المستودعات لتعبئة الأسطوانات التي ترد إليها مناشداً الوكلاء بالاكتفاء بأقل سعر تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
صحيفة السوداني.