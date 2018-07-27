انطلاقة حملة تبرع بجنيه للتوعية بمرض السرطان

عقد الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق مختار اجتماع بوفد منظمة الشهباء للعون الإنساني برئاسة حاتم أبوسن لتنسيق الجهود في الإسهام في حملات التوعية بمخاطر أمراض السرطان عبر إستنهاض المجتمع المدني في إنطلاق حملة تبرع بجنية لصالح مشروع التوعية والتثقيف الصحي بمرض السرطان والإستعداد لتدشين الحملة مع الشركاء مع ديوان الزكاة وقناة الشروق الفضائية والهلال الأحمر السوداني بجانب منطمة الشهباء
وأثني عبد الرازق علي الدور الرائد الذي تقوم به منظمة الشهباء في خدمة الفقراء والمحتاجين عبر الشراكة الفاعلة معها في تقديم الدعم اللازم لإستراحة مرضي السرطان وتوفير المعينات المطلوبة لها
من جانبه أكد رئيس منظمة الشهباء للعون الإنساني حاتم أبوسن علي أن الزكاة هي الشريك الأصيل لإنجاح حملة تبرع بجنية التي ستنطلق في مقبل الأيام القادمة للتوعية بمخاطر السرطان وتوفير عملية الكشف المبكر لمرض السرطان بتوفير عيادات متحركة في عدد من الولايات ذات الكثافة الكبيرة بأمراض السرطان مثمنا دور الإعلام الكبير بكل وسائله في إنجاح المبادرة
الاحداث نيوز