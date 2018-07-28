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سياسية

2018/07/28

2018/07/28


القاهرة: تعيين “25” عاملاً بمساجد حلايب والشلاتين وأبو رماد


حلايب

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قال رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر المصرية، أمس (الجمعة)، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد نتيجة تعيين (25) عاملاً في مساجد إدارة أوقاف الشلاتين وأبو رماد وحلايب والقرى المجاورة.

وأضاف ثابت أنه تم اختيار هؤلاء العمال بضوابط وضعها وزير الأوقاف، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون العامل من أبناء تلك المناطق وعن طريق لجنة مكونة من رئيس مجلس مدينة الشلاتين، ورئيس مجلس مدينة حلايب، ورئيس قرية أبو رماد، وعدد من شيوخ القبائل، وعضو مجلس النواب ممدوح عمارة، بجانب مدير إدارة أوقاف الشلاتين ماهر محمدين يس.

اليوم التالي.

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