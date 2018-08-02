برلماني روسي: العقوبات الأمريكية ضد روسيا محكوم عليها بالفشل

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، يوري شفتكين، أن سياسة العقوبات الأمريكية ضد موسكو إضافة إلى السعي لتقليل اعتماد دول على الأسلحة الروسية محكوم عليها بالفشل.
وقال البرلماني الروسي، لوكالة “سبوتنيك”: “إن سياسة العقوبات (الأمريكية)، التي تم اتخاذها ضد بلدنا تعتبر خائبة ومحكوم عليها بالفشل، لا يمكننا القول أنها لا تؤثر، ولكن في الوقت نفسه تم تطوير مجمع الدفاع الصناعي بما فيه الكفاية”.
وأضاف أن “مواجهة هذا التسليح بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة، بالطبع محكوم عليها بالفشل، الجهود المبذولة (من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات) التي اتخذتها تبعث على الأسف كحد أدنى.
هذا ويحاول أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تسريع تزويد عدد من دول الناتو بالأسلحة الأمريكية من أجل تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية، ويخططون لاعتماد قانون جديد بهذا الصدد.
سبوتنك