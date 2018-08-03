دكتورة تهاني: أعشق السوشيال ميديا ومشغولياتي تحرمني من المتابعة

وضع الهواتف النقالة غير المطابقة للمواصفات الآمنة بالقرب من القلب وتحت الوسادة قد يسبب أضرار صحية
اللائحة تمنحني الإستعانة بمن أشاء ومديرة مكتبي لبِقة وتحمل درجات فوق الجامعية وتحتمل شغلي الضاغط
أعمل عشرة ساعات متواصلة وأكمل الباقي بالإنترنت
أعداء الإصلاح كُثُر ولايهمني طالما ماشة صاح
حوار : أماني مرحوم – شبكة السودان الإخبارية
ماهي علاقة الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا بالسوشيال ميديا؟
في الحقيقة أنا أعشق السوشيال ميديا وأقضي ساعات طويلة في تصفح المواقع والصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي ولكن للأسف مشغولياتي الحالية تحرمني من المتابعة والتواصل كالسابق.
وبالتأكيد لوسائط التواصل الإجتماعي فوائد جمّة وكثيرة وتتابعون الإستخدام الإيجابي لها في التنمية الاجتماعية والثقافية والإقتصادية فهي خلقت هذا الترابط الإجتماعي وهذا التفاعل غير المسبوق في جميع القضايا التي تهم المجتمع ولذا نسعد بنجاح بناء مجتمع المعرفة. كما تتابعون الإستخدامات في التسويق الرقمي والإلكتروني وعرض وبيع المنتجات من أصغر شيء وحتى العربات والمباني والعقارات عبر السوشيال ميديا والتي استكملت بأنظمة الدفع الإلكتروني وكل منصات الدفع المتاحة وغيرها. وكذلك تستخدم وسائط التواصل الإجتماعى في التعليم وتقديم العديد من الكورسات عبرها.
كذلك العمل الثقافي الواضح جدا حيث يتبادل الأفراد والمجموعات محتويات معظمها جيد وبتفاعل معها المشاركين.
وهنالك مواقع تواصل مفيدة جداً لأصحاب الأعمال والخبراء في مجالات متشابهة مثل لينكدإن LinkedIn
ونشيد بالمدونين واليوتيوبرز والفيسبوكرز السودانيين والذين قدموا أعمال جليلة وجميلة تصب في مصلحة المحتوى الرقمي السوداني وتثريه بالمفيد والجيد. وبالأخص الذين شاركونا ملتقى المؤثرين وصانعي المحتوى السودانيين على السوشيال ميديا في شهر يوليو الماضي
تنتشر أبراج الإتصالات داخل الأحياء السكنية ويشاع أن لها علاقة مباشرة بامراض السرطان فما صحة هذه المزاعم؟
من الذي قال أن أبراج الإتصالات تسبب السرطان؟
الأبراج موجودة في كل دول العالم وليس في السودان فقط وإذا كانت سبب للسرطان فسيتأثر كل العالم.
حقيقة تصنع أبراج الإتصالات وتركّب بمواصفات قياسية عالمية ويقف جهاز تنظيم الإتصالات والبريد على التركيب ويتم التأكد من المواصفات ولا يسمح للشركة المشغلة بالإستخدام إلا بعد التأكد من مطابقة المواصفات المعتمدة عالمياً. وتُجري عمليات مسح دوري لمراجعة مستوى الإشعاعات الصادرة من الأبراج وهي ذات قدرة منخفضة وأشعة غير مؤينة.
على النقيض هنالك بعض الأشخاص يستخدمون أجهزة هواتف نقالة (موبايلات) غير مطابقة للمواصفات الآمنة ويضعوها في جيوبهم وبالقرب من القلب وتحت الوسادة وبالقرب من الرأس وقد يتأثروا بها لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية
ماهي الإصلاحات الهيكلية التي قمتم بها في الوزارة مؤخراً؟
في الحقيقة ونحن في مرحلة التحول الرقمي الكلي للدولة فإن المرحلة تحتاج لكفاءات وقدرات خاصة ولذا وفي إطار إصلاح أجهزة الدولة فقد أعِدْنا هيكلة الوزارة والتأكيد على التنمية البشرية كأساس للإصلاح والإهتمام بالمختصين والمؤهلين والمبدعين والمبتكرين وذوي القدرات والكفاءات وتم التركيز على بناء ورفع القدرات للكل.
وتم التدريب في كل المجالات لرفع القدرات وتم التركيز على مناهج رخصة قيادة الحاسوب والتخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع واللغة الإنجليزية والجودة والتميز وأهداف التنمية المستدامة والإبداع والإبتكار. وننتهج في الوزارة منهج التحفيز والجوائز بالمسابقات والمنافسات والتصويت الإلكتروني.
وكما هو الحال في أي عملية إصلاح فلابد وأن يكون له ممانعين وأعداء وآخرين تتأثر وتتضرر مصالحهم الشخصية مع عمليات الإصلاح ولكن طالما ماشين صاح فلن تهمنا هذه الفئة ونسأل الله أن يفتح بصيرتهم وأن يوفق الجميع لإكمال عمليات الإصلاح الكلي للدولة
ما مدي صحة ما تم تداوله في الوسائط عن تعيين اقاربك بالوزارة؟
اللائحة تمنح الوزير ووزير الدولة الحق في الإستعانة بمن يشاء من داخل المؤسسة أو من الخارج يكون ذو كفاءة وقدرات فيما يسمى بالوظائف الشخصية وينتهي التكليف بإنتهاء تكليف الوزير أو وزير الدولة.
بالنسبة لي فقد استخدمت إثنين فقط منها فمديرة مكتبي تحمل درجات فوق جامعية ولبِقة تُحسِن التعامل مع جميع الفئات ولها خبرة طويلة في العمل مع القطاع الخاص وأكثر من ذلك فهي تحتمل شغلي الضاغط ولأكثر من عشرة ساعات وأحياناً نُكمِل الشغل في البيت وعبر الإنترنت.
أما سكرتيرتي الشخصية فهي تحمل شهادات جامعية وخبيرة لغات وعملت دورات تدريببة كثيرة وعملها هو تنسيق برنامجي ووضع الترتيبات المطلوبة والمتابعة للفعاليات وغيرها.
وكما ذكرت أن هذه وظائف مؤقتة وتنتهي بإنتهاء أمد الوزير ولاتعتبر تعيين داخل المؤسسة.
عموماً وبإختصار فأنا عملت وفق اللائحة ولم أتجاوزها بل بالعكس أنا لم استغل كل المتاح>
حوار : أماني مرحوم – شبكة السودان الإخبارية