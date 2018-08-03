وزيرة الإتصالات تتناول وجبة “فتة”مع موظفات زين وصورة تظهر المدير “عروة” وفي يده فراشة طبية أثناء العمل

أثناء زيارة السيدة وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات السودانية لشركة زين “مركز خدمات المشتركين الجديد” وتحديداً في مركز الإتصال الجديد بشارع الستين (الكول سنتر) وقع الإختيار على إحدى موظفات المركز لتوضيح وإختبار مستوى تعامل موظفي زين مع المشتركين بعد تلقيهم دورات تدريبية كافية في متطلبات هذه الوظائف. وقد لاحظ الجميع إجتهاد هذه الموظفة ويبدو أنها كانت مريضة ومازالت تتلقى العلاج وداومت وفي يدها (كانيولا) ، (الفراشة الطبية) إلا أنها كانت حريصة علي الحضور.
استمعت الدكتورة تهاني وزيرة الإتصالات لردود هذه الموظفة المجتهدة على بعض العملاء وشكرتها وأثنت عليها ، وطلبت من سعادة الفريق الفاتح عروة تكريمها مشكوراً.
وبالفعل .. في اليوم التالي كرمت شركة زين هذه الموظفة وأرسلوا للوزيرة صور التكريم ومعها صورة قديمة يظهر فيها العضو المنتدب ومدير شركة زين في إحدى مناسبات زين مع نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن وفي يد المدير كانيولا.
هكذا هي زين عمل وتفاني في كل الظروف ولا يعتبر هذا دفاعا عن زين والعاملين بها ولكننا تعودنا أن نقول للمحسن أحسنت.
شكراً جزيلاً شركة زين .. والتحية والتقدير لكل شخص يعمل بهمة وإتقان وأمانة وتفاني لتحقيق أجود وأفضل الخدمات والمهام في كل مكان وزمان.
وشاركت الوزيرة في زيارتها تناول الطعام مع موظفات زين وقالت (شكرا جزيلا لموظفات زين صاحبات الفتة الطاعمة).