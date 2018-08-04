اعلان نتيجة القبول لموسسات التعليم العالى

اعلنت البروفسيور سمية ابو كشوة وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالى للعام 2018م-2019م ، وقالت إن هذا العام هو العام الخامس للتقديم الالكترونى وان عملية التقديم اصبحت تمارس بطريقة طبيعية وهو عمل تكاملى مع الوزارات والمؤسسات الاخرى .
وأوضحت خلال الموتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بقاعة الوزارة الملامح العامة للقبول هذا العام مشيرة الي اضافة 33 برنامجا تقنيا وذلك لاهمية التعليم التقنى واضافة بكلاريوس تكنلوجى فى عدد من التخصصات وذكرت ان عدد المقبولين لكل انواع القبول بلغ 437462 طالبا وطالبة بزيادة 13%عن العدد المخطط للعام السابق وبلغ عدد المخطط للقبول للدور الأول 277004 طالبا و56848 للقبول الخاص و14212 لقبول ابناء العاملين و50287 للطلاب الوافدين و39111 للقبول عن بعد .
وأشارت الى ان الاعداد المخططة لمستوى البكلاريوس والدبلوم التقنى بلغت 277004 مقعدا منها 201150 مقعدا للبكلاريوس تمثل نسبة 72.6% و 75854 مقعدا للدبلوم التقنى تمثل 27.4%من هذه المقاعد و185656 مقعدا بالجامعات الحكومية تمثل نسبة 67% و91348 مقعدا بجامعات وكليات التعليم الاهلى تمثل نسبة %33 .
وتشير /سونا / الي انه جلس لامتحان الشهادة السودانية هذا العام من القسم الاكاديمى 497007 طالبا وطالبة نجح منهم 348272 طالبا وطالبة بنسبة نجاح %70.1 .
سونا.