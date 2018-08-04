استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي أن ينزل الشاعر الغنائي الكبير اسحق الحلنقي لمستوى من الكلمات الغنائية لا يتناسب وتجربته الشعرية الكبيرة بأن يكتب كلمات أقل قامة ، وذلك في أغنية للفنانة ندى القلعة بعنوان (ما عندي راي) تقول كلماتها:
تشيلني جاي وتجيبني جاي
في الراي معاك ما عندي راي
صدقني من همي العلي
قربت أتكلم براي
وعدد المتابعون بعض الأغنيات التي عرف من خلالها الحلنقي خاصة الأغنيات التي صدح بها الفنان الكبير محمد وردي مثل (عصافير الخريف) وأغنية (وعد النوار) للموسيقار محمد الأمين، وقالوا لا يمكن أن يكون الحلنقي كاتب كلمات الأغنية التي تردد فيها الفنانة ندى القلعة كلمات مثل (اجيكا جكا) .
وكانت الأغنية التي تم بثها على يوتيوب بصوت الفنانة ندى القلعة مصحوبة ببوستر يوضح بأن أغنية (ما عندي راي) للفنانة ندى القلعة من كلمات اسحق الحلنقي وألحان عماد يوسف .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: ندى القلعة تهبط بالحلنقي لمستوى (اجيكا جكا) بعد وردي وود الامين واستنكار في مواقع التواصل