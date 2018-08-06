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منوعات

2018/08/06

2018/08/06


السودان: دليل القبول علي النفقة الخاصة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية .. جامعة الخرطوم



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السودان : دليل القبول علي النفقة الخاصة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية .. جامعة الخرطوم

الكليةالرسوم للسودانيين بالجنيةالرسوم للاجانب بالدولارالرمز
الآداب150002500111-6-221100
علوم الجغرافيا والبيئة150002000111-6-222400
الدراسات الإقتصادية والإجتماعية250002500111-6-311100
القـانـون200003000111-6-381100
مدرسة العلـوم الإداريـة250003000111-6-341100
الطــب9000010000111-6-721100
طـب الأسـنان900008000111-6-721200
الصـيـدلـة700008000111-6-721300
علـوم المختبـرات الطبيـة500006000111-6-721400
علوم التمريض200002000111-6-721500
الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئـة150002000111-6-721600
الطب البيطري200003000111-6-641100
الإنتـاج الحيواني100001000111-6-641700
الـزراعـة150001000111-6-621100
الغـابــات100001000111-6-623100
العمـارة600004000111-6-581100
الهندسـة المدنيـة500004000111-6-581200
الهندسـة الميكانيكية500004000111-6-521100
الهندسـة الكهربـائية500004000111-6-521200
الهندسـة الكيميـائية500004000111-6-521300
هندسـة المسـاحة400002000111-6-521400
الهندسـة الزراعيـة400002000111-6-521500
هندسـة النفـط والغاز الطبيعي400003000111-6-521600
هندسـة التعـديـن400002000111-6-541100
العلـوم – الأحياء300002000111-6-421100
العلـوم – الفيزياء300002000111-6-441100
العلوم الريـاضية – الحاسوب300002000111-6-481100
العلوم الرياضية – تقانة المعلومات300002000111-6-481200
العلوم الرياضية – الرياضيات300002000111-6-461200
العلوم الرياضية – الإحصاء300002000111-6-461300
العلوم الرياضية – الرياضيات وعلوم الحاسوب300002000111-6-481103
العلوم الرياضية – الإحصاء وعلوم الحاسوب300002000111-6-481104
التربية أحياء100002000111-6-141100
التربية كيمياء100002000111-6-141200
التربية ريـاضيـات100002000111-6-141300
التربية فيزياء100002000111-6-141400
التربيـة علوم اسرية – التغذية الصحية والعلاجية100002000111-6-141600
التربية لغة عربية100002000111-6-141700
التربية لغة إنجليزية100002000111-6-141800
التربية لغة فرنسية100002000111-6-141900
التربية جغرافيــا100002000111-6-142100
التربية تاريــخ100002000111-6-142200
التربية علم نفس تربوى100002000111-6-142300
التربية أساس100002000111-6-143100
التربيـة التعليم قبل المدرسة100002000111-6-143200
التربيـة قسم التربية الخاصة100002000111-6-143300
التربيـة البدنية الرياضية (البدنية)100002000111-6-145100

 

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