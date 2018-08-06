السودان : دليل القبول علي النفقة الخاصة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية .. جامعة الخرطوم
|الكلية
|الرسوم للسودانيين بالجنية
|الرسوم للاجانب بالدولار
|الرمز
|الآداب
|15000
|2500
|111-6-221100
|علوم الجغرافيا والبيئة
|15000
|2000
|111-6-222400
|الدراسات الإقتصادية والإجتماعية
|25000
|2500
|111-6-311100
|القـانـون
|20000
|3000
|111-6-381100
|مدرسة العلـوم الإداريـة
|25000
|3000
|111-6-341100
|الطــب
|90000
|10000
|111-6-721100
|طـب الأسـنان
|90000
|8000
|111-6-721200
|الصـيـدلـة
|70000
|8000
|111-6-721300
|علـوم المختبـرات الطبيـة
|50000
|6000
|111-6-721400
|علوم التمريض
|20000
|2000
|111-6-721500
|الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئـة
|15000
|2000
|111-6-721600
|الطب البيطري
|20000
|3000
|111-6-641100
|الإنتـاج الحيواني
|10000
|1000
|111-6-641700
|الـزراعـة
|15000
|1000
|111-6-621100
|الغـابــات
|10000
|1000
|111-6-623100
|العمـارة
|60000
|4000
|111-6-581100
|الهندسـة المدنيـة
|50000
|4000
|111-6-581200
|الهندسـة الميكانيكية
|50000
|4000
|111-6-521100
|الهندسـة الكهربـائية
|50000
|4000
|111-6-521200
|الهندسـة الكيميـائية
|50000
|4000
|111-6-521300
|هندسـة المسـاحة
|40000
|2000
|111-6-521400
|الهندسـة الزراعيـة
|40000
|2000
|111-6-521500
|هندسـة النفـط والغاز الطبيعي
|40000
|3000
|111-6-521600
|هندسـة التعـديـن
|40000
|2000
|111-6-541100
|العلـوم – الأحياء
|30000
|2000
|111-6-421100
|العلـوم – الفيزياء
|30000
|2000
|111-6-441100
|العلوم الريـاضية – الحاسوب
|30000
|2000
|111-6-481100
|العلوم الرياضية – تقانة المعلومات
|30000
|2000
|111-6-481200
|العلوم الرياضية – الرياضيات
|30000
|2000
|111-6-461200
|العلوم الرياضية – الإحصاء
|30000
|2000
|111-6-461300
|العلوم الرياضية – الرياضيات وعلوم الحاسوب
|30000
|2000
|111-6-481103
|العلوم الرياضية – الإحصاء وعلوم الحاسوب
|30000
|2000
|111-6-481104
|التربية أحياء
|10000
|2000
|111-6-141100
|التربية كيمياء
|10000
|2000
|111-6-141200
|التربية ريـاضيـات
|10000
|2000
|111-6-141300
|التربية فيزياء
|10000
|2000
|111-6-141400
|التربيـة علوم اسرية – التغذية الصحية والعلاجية
|10000
|2000
|111-6-141600
|التربية لغة عربية
|10000
|2000
|111-6-141700
|التربية لغة إنجليزية
|10000
|2000
|111-6-141800
|التربية لغة فرنسية
|10000
|2000
|111-6-141900
|التربية جغرافيــا
|10000
|2000
|111-6-142100
|التربية تاريــخ
|10000
|2000
|111-6-142200
|التربية علم نفس تربوى
|10000
|2000
|111-6-142300
|التربية أساس
|10000
|2000
|111-6-143100
|التربيـة التعليم قبل المدرسة
|10000
|2000
|111-6-143200
|التربيـة قسم التربية الخاصة
|10000
|2000
|111-6-143300
|التربيـة البدنية الرياضية (البدنية)
|10000
|2000
|111-6-145100