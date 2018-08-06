رئيس جنوب السودان يرقي زوجته الى رتبة اللواء في الجيش

أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً بترقية زوجته ميري أيين ميارديت إلى رتبة اللواء في الجيش، وفقاً لما أعلنه الجيش الشعبي الحكومي يوم الجمعة الماضية .
هذا ولم يحدد الأمر من قبل رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش، الواجبات التي ستقوم بها السيدة الأولى في مهمتها الجديدة في الجيش الشعبي .
وأكد لول رواي كوانق، المتحدث الرسمي بأسم الجيش الشعبي لتحرير السودان ، أنه تمت ترقية ثلاثة نساء من ضمنهن حرم رئيس الجمهورية .
وأشار لول إلى أن ترقية النساء استندت على الجدارة والقدرات، مبيناً أن النساء الثلاثة دخلت الجيش الشعبي ضمن كتيبة البنات منذ العام 1983.
وزاد قائلاً وبحسب راديو تمازج: “تمت ترقية الجنرال نيانكير والجنرال ألويل إلى رتبة لواء بجانب حرم رئيس الجمهورية ميري أيين” .
الخرطوم (كوش نيوز)