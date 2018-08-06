كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عالمية > رئيس جنوب السودان يرقي زوجته الى رتبة اللواء في الجيش
الأقسام :

عالمية

2018/08/06

2018/08/06


رئيس جنوب السودان يرقي زوجته الى رتبة اللواء في الجيش



شارك الموضوع :

أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً بترقية زوجته ميري أيين ميارديت إلى رتبة اللواء في الجيش، وفقاً لما أعلنه الجيش الشعبي الحكومي يوم الجمعة الماضية .

هذا ولم يحدد الأمر من قبل رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش، الواجبات التي ستقوم بها السيدة الأولى في مهمتها الجديدة في الجيش الشعبي .

وأكد لول رواي كوانق، المتحدث الرسمي بأسم الجيش الشعبي لتحرير السودان ، أنه تمت ترقية ثلاثة نساء من ضمنهن حرم رئيس الجمهورية .

وأشار لول إلى أن ترقية النساء استندت على الجدارة والقدرات، مبيناً أن النساء الثلاثة دخلت الجيش الشعبي ضمن كتيبة البنات منذ العام 1983.

وزاد قائلاً وبحسب راديو تمازج: “تمت ترقية الجنرال نيانكير والجنرال ألويل إلى رتبة لواء بجانب حرم رئيس الجمهورية ميري أيين” .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.