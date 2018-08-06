حملات تفتيشية واسعة للسلع غير المطابقة للمواصفات بكسلا

كشفت اللجنة العليا لحماية المستهلك بولاية كسلا عن تنفيذها عدداً من الحملات المتخصصة شملت تفتيش(261) منشأة تجارية بكسلا، في وقت دونت فيه مباحث حماية المستهلك بالولاية (31) بلاغ تجاه عدد من المخالفات.
وقال المهندس خالد إبراهيم مدير فرع هيئة المواصفات بالولاية لـ(smc) أن الحملات تهدف الى ضبط السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية في أسواق وأحياء محلية كسلا، مشيراً إلي أن الحملات إستهدفت المطاعم والكافتريات لمراجعة زيوت الطعام والتأكد من سلامتها وعدم تكريرها.
وأكد إبراهيم مواصلة اللجنة لهذه الحملات خلال الفترة القادمة، مبيناً أن الحملة قدمت نصائح وإرشادات لأصحاب المحال التجارية.
كسلا (smc)