الصادق: الزكاة تقدم تجربة رائدة في العالم الإسلامي

قال الأمين العام لديوان الزكاة بالإنابة، بلة الصادق، بأن الديوان قدم تجربة رائدة على مستوى العالم الإسلامي وهو ما يتطلب استمرارية التطور والتدريب، مشيراً إلى خصوصية العمل في كافة مرافق ديوان الزكاة.
وأوصى الصادق خلال مخاطبته، بدء فعاليات الدورة الحتمية لتدريب العاملين الجدد بديوان الزكاة قطاع كردفان الكبرى، أوصى المتدربين بأن يكونوا نموذجاً لعمل الديوان بالتفاني والإخلاص والصبر والتجرد ونكران الذات.
إلى ذلك أشاد ممثل والي شمال كردفان، المرضي صديق، وزير الشؤون الاجتماعية، بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة في معالجة الكثير من قضايا الولاية، مشيراً بنهج الديوان في إنزال التدريب لمستوى الولايات.
وفي السياق قال مدير التدريب وتنمية المجتمع بمعهد علوم الزكاة، الخير يوسف، بأن الدورة التي تضم ولايات كردفان الثلاث تستهدف عدد 52 متدرباً، كاشفاً عن خطة لتدريب أكثر من 1000 من منسوبي الزكاة للتدريب داخلياً وخارجياً.
شبكة الشروق