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منوعات

2018/08/07

2018/08/07


بالصورة .. “الزفاف المذهل”.. هذه الصورة حقيقية تماما



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أقام توأم أميركي من شابين، مؤخرا، حفل زفاف “غير مألوف” بعدما تزوجا بتوأم من شابتين، وحرص العرسان الجدد على ارتداء نفس البذلة والفستان، وسط أجواء من الفرح.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التوأمين أقاما حفل الزفاف خلال مهرجان للتوائم بمدينة توينسبورغ في ولاية أوهايو.

وقالت العروستان بريتاني وبريانا البالغتان من العمر 32 عاما، إنهما حلمتا دوما بأن تتزوجا توأما متماثلا، كما أكد العريسان جوش وجيرمي، 34 عاما، أنهما كانا مصممين على ألا يتزوجا إلا في حال عثورهما أيضا على توأم متماثلتين.

وحرصت العروستان على ارتداء فستانين متماثلين كما ارتدى العريسان بذلتين بلون واحد، وظهر التوأمان في الصورة بتطابق تام حتى من ينظر إليها يصعب عليه التمييز بينهما.

وأكدت بريتاني وبريانا، أنهما كانتا تدركان “الإمكانية الضئيلة” لعثورهما على توأم ليكونا شريكين للحياة لكن ذلك حدث في نهاية المطاف، وقالتا إنهما “معجبتان بوسامة العريسين وكونهما في عمر متقارب إذ لا يكبرانهما سوى بعامين فقط”.

وينوي التوأمان أن يعيشا في بيت واحد بعد الزواج، وقالا إنهما لن ينفصلا حتى وإن أنجبا الأطفال، إذ ينوي العرسان الأربعة تأسيس حياة مشتركة وتربية أبنائهم معا.

التوأمان أقاما حفل الزفاف في ولاية أوهايو

سكاي نيوز

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