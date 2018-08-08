السودان.. قيادات الوطني ورؤساء الحزب يوصون بترشيح البشير لـ2020

أوصى الملتقى التنظيمي الثالث لأمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني خلال جلساته، مساء الثلاثاء، بحضور أعضاء المكتب القيادي ورؤساء الحزب بالولايات ونوابهم ورؤساء المجالس التشريعية والقطاعات والأمانات، أوصى بترشيح رئيس الحزب، عمر البشير، لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 2020.
وقال نائب الرئيس لشؤون الحزب، فيصل حسن إبراهيم، خلال مخاطبته ختام الملتقى، بحضور رئيس الحزب، عمر البشير، إن الحزب تجاوز كل الخلافات السابقة في الولايات وتعافى، وأن رؤساء الحزب بالولايات يقفون على مسافة واحدة من الجميع.
وأضاف “الأجواء أصبحت مهيأة لمرحلة إعادة البناء استعداداً للمؤتمر العام للحزب”، مجدِّداً تأكيد حزبه للمضي قدماً في إكمال مسيرة الإصلاح التي أطلقها منذ وقت مبكر.
وقال إبراهيم إن الاستقرار الذي تشهده البلاد هو مقدمة للتنمية، ولكن لابد أن نتخذ تحسين معاش الناس نقطة لالتقاء كل القضايا، داعياً لخلق المبادرات ووضع الخطط والسياسات لمعالجة القضية بصورة أساسية.
من جهته أفاد رئيس قطاع الاتصال التنظيمي، حامد ممتاز، أن الملتقى يأتي في أعقاب تحولات سياسية كبيرة شهدتها المنطقة، وأن الحزب يدخل لمرحلة بناء جديدة على قيم يتجاوز فيها آثار الماضي لوضع واقع جديد.
وأكد ممتاز أن المؤتمر الوطني يحمل في رصيده تجربة كبيرة وعزيمة أقوى في مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية، مؤكداً قدرة الوطني على تجاوز كل المشكلات.
شبكة الشروق