زي فنان سوداني يثير إنتقاداً لاذعاً بمواقع التواصل الإجتماعي

أثار ظهور فنان سوداني بجلباب مُزركش سخطاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي واصفين زيه بأنه مسخ وتشويه للزي القومي السوداني.
وكان الفنان الشعبي “يوسف البربري” قد ظهر بجلباب ملون مزركش في صدره وجوانبه، مما لاقى انتقاداً لاذعاً، وقد علق أحدهم قائلاً :مستحييل “بصوت العتيبي” ياعيب الشوم.
وكتب آخر : ” تاني رجعت لي جلاليب الرجال، يسألك الله يا البربري دا لبس تقابل بيهو المجتمع ؟هسي دي عباية استقبال ولا جلابية؟ وبرضو قولوا لي اللبس حاجة شخصية”.
ويشار إلى أن الفنان السوداني “يوسف البربري” هو فنان شعبي وشاعر وملحن ومطرب مؤدٍّ، يحاول إضافة بصمة جديدة في الغناء الشعبي السوداني.
وتشير “كوش نيوز” إلى أن الزيّ القومي السوداني يتكوّن من الجلابية والطاقية والعِمّة وهو قيمة اجتماعية وثقافية، وتُعدّ “العمّة”، أي العمامة، العنصر الأساسي في الزيّ القومي للرجل السوداني، لإضفاء نوع من الوقار عليه، وعادة ما تتميّز باللون الأبيض أسوة بالجلابية كرمز للسلام والنقاء.