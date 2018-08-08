في أول بث لها على اليوتيوب استضافت القناة الفرنسية (سوموز ليون نيوز) مجموعة من نجوم مسرحية ملف سري الممثل جمال عبد الرحمن والكوميدي محمد عبد الله موسى أبطال المسرحية الذين يقومون بجولة أوروبية لعرضها في عدد من العواصم الأوروبية أولها كان العرض الباريسي ثم عرض في مدينة ليون ثم هولندا والنمسا .
القناة الفرنسية ذكرت في افتتاحية البث (سعدنا باستضافة كوكبة الدراما السودانية التي شرفت المدينة لعرض مسرحية ملف سري على خشبة مسرح ماريوت في ليون ومنحت بذلك القناة هذا الرونق والألق الجميل في افتتاحية عملها الذي يعني بالتبادل والتنوع الثقافي) وأوضحت أن ما تبثه في افتتاحية انطلاقتها يمثل حواراً لقناة (نحن ليون) مع بعض أعضاء فريق المسرحية وجوانب من أجواء مدينة ليون في اليوم التالي لعرض المسرحية).
وخلال إفادته التي سجلها في لقاء القناة معه ذكر الممثل والمنتج المسرحي جمال عبد الرحمن بأن مسرحية ملف سري تتناول قضايا دور العجزة التي ظهرت في المجتمع السوداني مؤخراً ، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت تغض الطرف عنها ولا تريد أن تقر بوجودها ، إضافة للمجتمع الذي لا يعترف هو كذلك بوجودها ، ليصبح أمرها (ملفاً سرياً) شكل القضية الأساسية التي طرحتها المسرحية.
من جانبه أدخل الكوميدي محمد عبد الله موسى المذيع الفرنسي في موجة من الضحك حيث حكى له نكتة عن سوداني يتحدث اللغة الفرنسية بصورة غريبة ومضحكة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: قناة فرنسية جديدة تفتتح بثها بأبطال المسرحية الكوميدية (ملف سري) ومذيع فرنسي لا يتمالك نفسه من الضحك