استضافت قناة الشروق الطفلة المبدعة والموهبة ريماز ياسر محمد الامين ووالدها الذين ظهرا في مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتغنيان في يوم هطوم الامطار الغزير وسط السيول الهادرة تحتهما بمنطقة الجزيرة اسلانج بامدرمان.
والد الموهبة ريماز اوضح بانه اب لثلاث بنات تعود ان يغني معهن داخل المنزل بينما ذكرت الموهبة التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصوتها العذب – ذكرت بانها منذ صغرها كانت تحفظ اغنيات الحقيبة وترددها مع والدها.
الفيديو الذي انتشر في الوسائط كشف والد الموهبة ريماز ان وراءه ابنه الصغير الطفل الرشيد الذي كان يلهو بجانبهم بالهاتف حيث قام بتصوير لحظة الغناء ونشرها في صفحته على فيس بوك لينتشر بعدها في المواقع.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: طفل وراء انتشار فيديو مبدعة الخريف ريماز التي كانت تغني مع والدها وسط السيول بامدرمان