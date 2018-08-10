كوش نيوز: اختفاء طالبة طب بالخرطوم في ظروف غامضة يثير اهتمام مرتادي مواقع التواصل

تداول مرتادو موقع التواصل الإجتماعي يوم الجمعة منشوراً يحكي عن إختفاء طالبة طب في المستوى الثاني يإحدى الجامعات السودانية.
وبحسب المنشور المكتوب من أقرباء الفتاة المفقودة والذي إطلع عليه محرر كوش نيوز فإن إسم الفتاة (صفاء عمر زين العابدين)
وعمرها ٢٣ سنة تدرس في كليه الطب بجامعة الزعيم الأزهري، المستوى الثاني، وصورتها مرفقة أعلاه مع هذا الخبر.
وبحسب تصريح من أحد أفراد الأسرة لكوش نيوز، خرجت صفاء يوم الخميس 9 أغسطس الجاري الساعة السابعة صباحاً ولم تعد وبحثوا عنها في كل الأماكن ولم يجدوها ولم يحصلوا على أي معلومات عنها حتى مساء الجمعة، وهي تسكن مع أسرتها في إحدى أحياء الخرطوم، وتم فتح بلاغ فقدان لدى الشرطة.
الخرطوم (كوش نيوز)