مسؤولة الامن بالسفارة الامريكية بالسودان تزور دائرة الكلاب الشرطية

إستقبلت دائرة الكلاب الشرطية ببري زيارة مسئولة الأمن بالسفارة الأمريكية بالسودان في صبيحة الثلاثاء السابع من أغسطس 2018م حيث كان في إستقبالها العقيد د. عابدين محمد عابدين مدير دائرة الكلاب الشرطية والمقدم د. خالد محمد عبد الرحمن وتجئ الزيارة في إطار مبادرة السفارة الأمريكية لزيارة المؤسسات الأمنية السودانية ,
الزيارة إشتملت على تقديم عرض كامل لإمكانيات الدائرة وجاهزيتها عبر إستعراض أعمال الكلاب الشرطية ودورها في إكتشاف الجرائم والمجرمين كما قاموا بعمل جولة لمختلف أقسام الدائرة ،، واشادت مسوؤلة الامن بالسفارة الامريكية بالمجهودات التي تقدمها الكلاب الشرطية وانها ظلت متابعة لبعض الاحداث والجرائم التي كان للكلاب الشرطية القدح المعلي في اكتشافها .